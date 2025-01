Europol razbil kriminalno združbo, dva aretirana v Sloveniji

Europol je razbil domnevno kriminalno združbo, ki naj bi drugim združbam zagotavljala nelegalne bančne storitve in kurirske storitve. V več mesecev trajajoči operaciji so aretirali 23 osumljencev, od tega dva v Sloveniji, ter zasegli 35,7 milijona evrov ter tudi 36 vozil, nepremičnine, luksuzne ure in nakit.

Kot so v evropskem policijskem uradu Europol objavili na svojih spletnih straneh, so združbo razbili v akciji novembra lani po obsežnih predhodnih racijah. Sestavljali so jo večinoma ukrajinski, pa tudi armenski, azerbajdžanski in kazahstanski državljani. Del mreže so bili tudi kitajski državljani, ki so prali denar. Večino kaznivih dejanj so storili v Španiji.

Osumljenci naj bi zlorabili status začasne zaščite, ki so ga pridobili kot begunci. Z izkoriščanjem izjem pri prenosu denarja med jurisdikcijami naj bi neovirano premikali ogromne količine gotovine. Ko je policija več njihovih pomočnikov - tako imenovanih denarnih mul - aretirala, so prilagodili svoj način delovanja in začeli uporabljati kriptovalute, pri katerih je prenosom sredstev težje slediti.

Po prvih ocenah Europola so osumljenci med marcem 2023 in februarjem lani premaknili najmanj 75 milijonov evrov. Med racijami na Cipru so organi pregona zasegli in zamrznili za približno 26 milijonov evrov v eni kriptovaluti.

Skupno so organi pregona v Španiji, Franciji in na Cipru opravili 91 hišnih preiskav ter aretirali 23 osumljencev, od tega 20 v Španiji, enega v Franciji in dva v Sloveniji. Zasegli so 8,2 milijona evrov v gotovini, zasegli ali zamrznili za 27 milijonov evrov kriptovalut ter zasegli ali zamrznili dva milijona evrov na bančnih računih. Zasegli so tudi 36 vozil, nepremičnine, luksuzne ure, nakit in elektronske naprave.

V Europolovi mednarodni operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki, specializirani za finančni kriminal, boj proti visoko tveganim kriminalnim mrežam, razkrivanje struktur pranja denarja in sledenje tokovom kriptovalut. Europol je bil tudi del preiskovalne skupine, ki jo je ustanovila agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), v njej pa so sodelovale Španija, Ciper in Nemčija.