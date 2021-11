Gojila sta prepovedano konopljo

Policisti policijske postaje Rače so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, starih 28 in 29 let. Med preiskavo njunega stanovanja v Mariboru so odkrili prostor, dimenzij 190 krat 120 krat 60 centimetrov, ki je bil prirejen za gojenje prepovedane droge. V njem so našli in zasegli 133 sadik konoplje, visokih od tri do deset cm, ter pripomočke za gojenje – ventilatorje, grelec, karbonski filter zraka, vlažilec zraka in LED-luči.

Našli in zasegli so še okoli 200 gramov posušenih rastlinskih delcev rjavozelene barve, domnevno konoplje, digitalno tehtnico ter mobilna telefona. Na podlagi odredbe sodišča so nato opravili še hišno preiskavo stanovanjske hiše v Hotinji vasi, ki jo osumljenca uporabljata. Tam so v gospodarskem poslopju odkrili še en prazen in prirejen prostor za gojenje, v poslopju pa približno dva kilograma posušenih rastlinskih delcev rjavozelene barve (prav tako naj bi šlo za konopljo), tehtnico in električni mešalnik.

Oba moška sta osumljena storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Dober kilogram posušenih delcev konoplje, shranjenih v steklenih kozarcih, papirnatih in pvc-vrečkah, pa so konjiški policisti našli pri hišni preiskavi pri 68-letniku z območja Zreč. Kot poročajo s celjske policijske uprave, tudi njega čaka kazenska ovadba..