Goljufi ponujajo tisoč evrov in 150 vrtljajev

Družbena omrežja so polna prevarantskih oglasov, čedalje pogostejša je zloraba slovenskih osebnosti in podjetij, ki jih spletni zlikovci mimogrede in brez soglasja ali vednosti uporabijo za vabo. Tako se na družbenem omrežju facebook v zadnjih tednih slovenskim uporabnikom pogosto pokaže oglas s fotografijo portoroške igralnice Grand Casinò.

»Čas je, da se zabavate! Prenesite uradno spletno aplikacijo Portorož. Samo namestite in igrajte fantastične igre ter uživajte,« mami besedilo oglasa na facebooku, od koder vas povezava odpelje ven iz družbenega omrežja. Ko se odpre stran vašega spletnega brskalnika, je sicer zelo podobna Googlovi tržnici aplikacij play – s to razliko, da je že iz naslova v spletnem brskalniku jasno, da ne gre za Googlovo stran.