Za odpravljanje črne magije in negativnih energij plačala 175.000 evrov

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so kriminalisti končali preiskavo kaznivega dejanja goljufije, v katerem sta moški in ženska med julijem lani in februarjem letos oškodovanko med opravljanjem vedeževanja toliko zavedla, da jima je v celoti zaupala ter jima izročila večjo vsoto denarja in nakita.

Kot so opisali, je oškodovanka v stik s podjetjem sostorilca z območja PU Maribor, ki se je ukvarjalo s storitvami vedeževanja, stopila prek komercialne telefonske številke. Temu so sledila osebna srečanja z osumljenko, ki je oškodovanko prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije. Seveda ne brezplačno: v več srečanjih je oškodovanka za tovrstno odpravljanje negativnih energij plačala 175.000 evrov, osumljenki pa je izročila tudi nakit v vrednosti približno 50.000 evrov.

V sklopu preiskave kaznivega dejanja je bila opravljena hišna preiskava, v kateri so bili najdeni in zaseženi s kaznivim dejanjem pridobljeni kosi nakita. Proti obema storilcema je bila na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba. Za navedeno kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Na PU Maribor pri tem občane pozivajo, naj bodo posebej previdni in ne nasedajo obljubam posameznikov, ki lahko pod pretvezo »posebnih« sposobnosti izkoriščajo ranljivost ljudi, tudi težke življenjske razmere žrtev ali osebne in družinske okoliščine ali starost.