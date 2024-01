Grozil je, da bo vrgel v zrak viško policijo

V nadaljevanju preberite:

»Kam sedet, na Dob me bojo dal, oče, misliš, da me bojo dal, mene sam na psihiatrijo lahko dajo, na tablete močne, take, ki mi jih psihiater predpiše,« je bil Ljubljančan Primož Janez Mihevc sodeč po svojih prejšnjih izkušnjah očitno prepričan, da mu organi pregona ne morejo do živega. Tak zapis je na socialnem omrežju namreč namenil očetu, na katerega naj bi se spravil (med drugim). A se je tokrat le končalo drugače, s pogojno obsodbo.