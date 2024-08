Helikopterji gasijo požar na Komarči

Na Komarči je prišlo do požara v naravi, so na družbenih omrežjih zapisali v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Bohinjska Bistrica. Zaradi nedostopnega terena pri gašenju požara pomagajo tudi helikopterji Slovenske vojske (SV) in airtractorja. Velikost požarišča je približno 100 kvadratnih metrov, gašenje se bo zavleklo v jutranje ure.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je bil v torek okoli 13. ure obveščen o požaru na območju med domom Komna in Črnim jezerom. Aktivirali so helikopter Slovenske vojske, gorsko reševalno službo in PGD Bohinj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Ugotovili so, da gre za talni požar brez dima, ki se širi pod podrastjem in po kraških pojavih, torej breznih, jamah in t. i. tunelih - sifonih, kjer lahko kljub gašenju z vodo tli dlje časa. Požarišče je veliko približno 100 kvadratnih metrov. Med gašenjem so na kraju našli tudi drevo s sledmi, ki so značilne za udar strele. Razkopali so teren, da so odkrili žarišče požara, nato pa usmerjali helikopter SV, ki je izmet vode izvedel štirikrat.

Danes v jutranjem času so kraj požara pregledali z termovizijsko kamero. Ugotovili so, da je požar ponovno vzplamtel, zato so gasilci ponovno začeli aktivnosti za gašenje požara. Po zdaj zbranih podatkih je intenziteta tlenja oz. gorenja manjša, požar pa se ni razširil. Aktivirali so tudi enote za gašenje iz zraka in enoto civilne zaščite za reševanje iz vode za zavarovanje zajemanja iz jezera, so še zapisali na PU Kranj.

Vonj po dimu so mimoidoči na relaciji Črno jezero-Komna zaznali že v četrtek, so na družbenih omrežjih zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj. Isti dan so pobočje Komarče dvakrat temeljito pregledali, sledi o požaru pa niso zaznali. V torek pa so naključni pohodniki ponovno zaznali dim. Termovizijska kamera na dronu je pokazala veliko anomalijo, enako pa sta potrdila prva reševalca, ki sta se prebila na zahtevni teren, kjer se je pogorišče nahajalo in začela pripravljati teren za helikoptersko posredovanje.

Odmeti vode helikopterja SV so pogorišče dobro namočili. Trenutno se trudijo, da se požar ne bi razširil in da bi ga dokončno pogasili, so še zapisali v gorski reševalni službi.

Gašenje se bo lahko zavleklo v noč oziroma v jutranje ure. Lokacijo požara bodo v nadaljevanju spremljali z droni, opremljenimi s termovizijsko kamero, so še sporočili s PU Kranj.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica vse obiskovalce Bohinjskega jezera prosijo, da reševalnim službam omogočijo prosto pot pri zajemanju vode in upoštevajo navodila pristojnih na Bohinjskem jezeru in v okolici.