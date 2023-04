Hitri, nestabilni in zato nevarni

»Policija je lani ugotovila 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, izstopa pa nepravilna stran oziroma smer vožnje,« sporočajo z Agencije za varnost prometa (AVP), kjer so se skupaj s policijo v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov e-skirojev ta teden (poteka do 9. aprila) posvetili tej tematiki.

Uporabniki tega prevoznega sredstva lahko ta teden pričakujejo poostreni nadzor policistov in občinskih redarjev. Skupaj 231 prometnih nesreč z dvema mrtvima in 30 hudo, 166 pa lažje poškodovanih je sicer bilanca lanskega leta, ko govorimo o uporabnikih vse bolj priljubljenih e-skirojev. Kot so sporočili z AVP, je bilo nesreč največ v naselju z uličnim sistemom, vozniki e-skirojev pa so sami povzročili več kot polovico, kar 152 prometnih nesreč.

Čelada priporočena za vse

Število voznikov e-skirojev se v cestnem prometu povečuje, pojasnjujejo na AVP: »Povečuje pa se tudi število nesreč. Letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 20 voznikov e-skirojev, kar vzbuja skrb, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja.« Ne glede na to, da je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, pristojni vsem, ki niso mladoletni, a prav tako želijo ohraniti celo glavo, svetujejo, naj si nataknejo čelado. Posledice padcev, predvsem poškodbe obraza in glave, so brez nje praviloma hujše.

Zaradi konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti, torej do 25 kilometrov na uro, ta vozila povzročajo večje tveganje za uporabnike, smo še izvedeli. Ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, je namreč e-skiro nestabilen. »Njegova kolesa so majhna in občutljiva za razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini in ovire, kakršne so kamenje in podobno, zato so padci zelo verjetni,« povedo na AVP in dodajo, da je nujno, da se vozniki tega tveganja zavedajo.

Med akcijo bodo policisti preverjali, ali vozniki e-skirojev izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, uporabljajo dovoljene prometne površine in nosijo zaščitno čelado, pozorni pa bodo tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. E-skiroji lahko hitro pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno tveganje se seveda pojavi, če ne upoštevajo predpisov.