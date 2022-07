Vozniki e-skirojev še poslabšali statistiko nesreč in kršitev v prometu

»V primerjavi s prvim poletjem lanskega leta smo v letu 2022 zaznali za 10 odstotkov več kršitev cestno prometnih predpisov pri kolesarjih. Kar za 50 odstotkov več kršitev kot leto poprej, pa je bilo zaznanih kršitev pri uporabnikih lahkih motornih vozil (uporabnikih e-skiroja in voznikih kolesa s pomožnim električnim motorjem),« razlagajo ljubljanski policisti.

Policisti so sicer danes v Ljubljani izvedli poostren nadzor nad enoslednimi vozili na območju mesta Ljubljana. V 4 urnem nadzoru v centru mesta so zaznali 29 kršitev kolesarjev in 7 kršitev voznikov e-skirojev. Največkrat je šlo za napačno stran in smer vožnje, ter napačne površine.

Kot še razlagajo na ljubljanski policijski upravi, so najpogostejše kršitve nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost vožnje, vožnja v rdečo luč, »zelo zaskrbljujoč pa je še podatek o uporabi določenih naprav ali opreme - na primer mobitel - med vožnjo«. Policisti so namreč letos zaznali že 223 tovrstnih kršitev pri kolesarjih in 17 kršitev pri uporabnikih lahkih motornih vozil.

31 odstotkov več nesreč kolesarjev, tri krat več nesrel lahkih motornih vozil

Zapisano vpliva na povečanje število obravnavanih nesreč. V tem smislu so do 21. junija obravnavali skupno 175 prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi kolesarji, kar je 31 odstotkov več kot lani. Obenem so obravnavali tudi 30 prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi vozniki lahkih motornih vozil, število tovrstnih nesreč pa je poraslo za več kot tri krat, pojasnjujejo na policijski upravi Ljubljana. Huje je bilo poškodovanih 18 kolesarjev in 5 udeležencev na lahkih motornih vozilih. Kar 119 kolesarjev in 19 uporabnikov lahkih motornih vozil se je lažje poškodovalo.

FOTO: Uros Hocevar/Kolektiff

Policijska uprava Ljubljana je letos zabeležila že dve prometni nesreči, v kateri sta umrla kolesarja. Kot dodajajo, je število kolesarjev največje v samem centru Ljubljane, še posebej v toplejših mesecih, ko ljudje kolo izberejo kot sredstvo za prevoz v službo, v šolo oz. po drugih opravkih v mestu. Glede na to, da so kolesarji pogosto udeleženi v nesrečah - še posebej v tistih s hujšimi posledicami - morajo biti posebno previdni.

E-skiroji nestabilni, kolesarji in pešci najbolj ogrožena skupina

Policisti poudarjajo, da je varnost v največji meri odvisna od ravnanja udeležencev v prometu, za svojo varnost ter za varnost drugih pa lahko udeleženci največ storijo sami.

»Posebej bi na to radi opozorili uporabnike lahkih prevoznih sredstev, ki jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so še posebej v lepem in toplem vremenu. Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarnost pa predstavlja, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov,« izpostavljajo ljubljanski policisti in dodajajo, da enako velja tudi za kolesarje. Ti morajo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev. Vozniki koles so velikokrat tudi povzročitelji nesreč, so jasni.