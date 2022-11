Je napadalec vedel, kaj je priznal?

Aljaž Verhovnik, ki mu tožilstvo očita, da je zaradi spora in tožbe o ugotavljanju očetovstva manj kot dve leti starega otroka, ki ga je povila njegova žena Patricija Verhovnik, poskušal umoriti njenega nekdanjega moža, je ponovno sedel na zatožno klop.

Štiriindvajsetletnik je spomladi na mariborskem okrožnem sodišču priznal, da je 16. januarja v Poljčanah poskusil umoriti vrstnika Dominika M. Zakonca naj bi se hotela oškodovanca znebiti, potem ko je Verhovnikova začela trditi, da on ni oče njenega otroka. Nekdanjemu partnerju je preprečevala stike z otrokom, zato je sprožil postopek za ugotavljanje očetovstva in po sodni poti nedavno dokazal, da je dejansko otrokov oče.

Verhovnik mu je 16. januarja pripravil zasedo pred njegovo hišo, opremljen je bil z nožem, rokavicami in koničastim orodjem. Nekaj pred pol enajsto zvečer ga je opazil, ko se je s psom vračal domov. V tistem, ko je bil ta obrnjen s hrbtom stran od njega in je božal psa, se je zapodil proti njemu in ga najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen. Verhovnik je na zaslišanju povedal, da je Dominika M. sicer nameraval umoriti, a si je potem premislil.

Maja je bil po priznanju krivde obsojen na sedem let zapora, nad sodbo pa se je pritožil njegov zagovornik Igor Weindorfer, ki odločitve prvostopenjskega sodišča ni grajal samo zaradi višine izrečene kazni, problematiziral je tudi kvalifikacijo kaznivega dejanja – poskus umora na zahrbten način. Menil je, da prvostopenjsko sodišče ni preverilo, ali Verhovnik razlikuje med očitki, kot so poskus umora, poskus uboja ali poskus uboja na mah. Višje sodnice so mu pritrdile, saj iz zapisnika o predobravnavnem naroku ne izhaja, da se je razpravljajoča sodnica Danila Dobčnik Šošterič ukvarjala z vprašanjem, kaj natančno obtoženčevo priznanje zajema, in da prvostopenjsko sodišče ni preizkušalo, na katero kaznivo dejanje se priznanje nanaša, oziroma ali opis dejanskega stanja in pravna kvalifikacija ustrezata temu, kar je Verhovnik priznal.

Pritožbeni senat je sodbo razveljavil in jo vrnil v vnovično odločanje prvostopenjskemu. Obramba je po poročanju Večera računala na to, da bo tožilstvo v ponovljenem postopku obtožnico spremenilo, a tožilka Tadeja Majcen vztraja pri poskusu umora na zahrbten način. Obtoženec, ki je dejanje pred meseci torej priznal, se zdaj brani z molkom.

Na januarskem nadaljevanju procesa naj bi se Verhovniku na zatožni klopi pridružila žena Patricija, ki ji tožilstvo očita pomoč pri kaznivem dejanju poskusa umora.