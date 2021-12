Kandidatom za vozniški izpit lažna spričevala

V nadaljevanju preberite:

Ugledna zdravnika splošne oziroma družinske medicine ter medicine dela, prometa in športa ter zdravnica splošne medicine, za katere je ministrstvo za zdravje pred leti posumilo, da naj bi se pečali z nezakonitimi posli, zato je sprožilo nadaljnje postopke, so včeraj na koprskem sodišču zavrnili očitke tožilstva. To jim očita, da so v obdobju šestih let, med leti 2008 in 2014, v Izoli, Ljubljani in Mariboru izdali 2572 lažnih spričeval kandidatom za vozniški izpit.