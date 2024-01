Kibernetski napad se je zgodil, a ne na 112

Z ministrstva za obrambo so sporočili, da so se na temnem spletu pojavili podatki o klicih na številko 112, ki se nanašajo na hitro medicinsko pomoč kličočim. Po podrobnem pregledu strežnikov v Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) so ugotovili, da podatkov s teh strežnikov niso odtujili. Kot je prvi poročal Siol, so hekerji vdrli v enega od sistemov prostovoljnih gasilskih društev; po navedbah Pop 24 so »žrtev« gasilci z Verda.

»Vse kaže, da je do vdora prišlo na drugih strežnikih oziroma napravah izven URSZR in ministrstva za obrambo, vsaj vsebina s podrobnejšimi zdravstvenimi podatki, ki je objavljena na temnem spletu, ni nastala na URSZR in ministrstvu za obrambo,« so v sporočilu javnosti še zagotovili odgovorni.

Pop TV pa je nekaj pred 15. uro izvedel, da so hekerji napadli prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Verd, ki je povezano z Dispečerskim centrom zdravstva Ljubljana. Tega je lani vzpostavil nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, preden je postal samostojen, pa je bil del URSZR, ki je pred tem že bil tarča hekerjev.

Po pisanju 24ur.com je »uporabnik spletnega foruma, kjer se redno objavljajo številni nelegalno oziroma na kazniv način pridobljeni podatki in dokumenti«, objavil tudi vzorec telefonskih številk in zdravstvenih težav klicateljev.

Menda naj bi si prisvojil kar 15 milijonov vnosov z občutljivimi podatki, »dostop do podatkov v realnem času in dostop do regionalnih informacijskih centrov« pa je pripravljen tudi prodati.

Številka 112 ter informacijska sistema URSZR in ministrstva za obrambo delujejo nemoteno in varno, še sporočajo iz službe za strateško komuniciranje pri ministrstvu.