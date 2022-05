Kršil vsa pravila varnega ravnanja z orožjem

V nadaljevanju preberite:

Zelo jasen in ekspliciten pa je bil izvedenec psihološke stroke Matjaž Cupak. Ugotovil je, da so njegove intelektualne sposobnosti na nižji povprečni ravni, da je njegova čustvena struktura nezrela, da je veliko prikrivanja, kontrole emocij. »Obramba zajema značilnosti grandioznosti, narcisoidnosti in distanciranja ob hkratni razcepljenosti, kar kaže, da je slabo prilagodljiva osebnost,« je navajala priča. Abramov ima identitetne težave, »ki jih polni z vznemirjenji, da ne bi doživel občutkov sramu. Od tod ekscesno vedenje,« je prepričan izvedenec.

Kar zadeva njegov odnos s Saro, je bilo po eni strani veliko idealiziranja, po drugi pa veliko informacij drugih oseb o njunem odnosu. »To je neskladno, ta idealizacija odnosa do Sare, ko pa je na drugi strani ona na skrivaj snemala, očitala varanje, dekadentni življenjski slog. Njuna zveza očitno ni bila idealna.«