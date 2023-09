Letalska policijska enota večkrat reševala v gorah

V gorah se je od sobote zjutraj zgodilo šest nesreč, pri katerih je bila zaradi zahtevnosti terena ali nujnosti reševanja potrebna helikopterska pomoč. Letalska policijska enota je med drugim rešila jadralnega padalca, izgubljena pohodnika, plezalko, ki jo je ugriznila kača, in onemoglega psa, ki ga je verjetno pičila žuželka.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so štiri reševanja opravili v soboto, dve pa danes zgodaj zjutraj. Tri reševanja so potekala na območju PU Nova Gorica, tri pa na območju PU Kranj.

Letalska policijska enota je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije v soboto najprej reševala 40-letnega jadralnega padalca iz Slovenije, ki se je v tandemu z 38-letno potnico, državljanko Poljske, zaradi vetra v zraku ponesrečil na območju Rombona. Po prvih podatkih ne gre za hujše poškodbe.

Zatem je helikopterska ekipa na območju Kriških podov rešila psa, ki je onemogel. Okoliščine po navedbah policije kažejo na možen pik neznane živali.

Sredi popoldneva sta dva slovenska pohodnika na Komni zgrešila smer in se izgubila. Oba so nepoškodovana prepeljali v Bohinj in ju predali gorskim reševalcem. V soboto zvečer pa je pri slapu Kozjak na plezališču Pod Kopitcem 45-letno plezalko iz Avstrije med plezanjem ugriznila kača. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo.

Ponoči je steklo tudi reševanje na Jezerskem. V skupini treh pohodnikov si je eden na vrhu Male Babe poškodoval nogo. Gorski reševalci so nepoškodovana pohodnika peš pospremili v dolino, po poškodovanega pa je zgodaj zjutraj poletel policijski helikopter z dežurno reševalno ekipo ter ga skupaj z reševalci prepeljal v dolino.

Danes zjutraj so s helikopterjem reševali tudi pohodnika, ki je onemogel na območju Staničevega doma pod Triglavom. Prepeljali so ga v dolino.

Letalska policijska enota je v gorah sicer reševala že pred koncem tedna, ko je v petek pomagala poškodovanemu 69-letnemu pohodniku. Ta je pod vrhom Razorja na Bovškem padel na zahtevnem in nezavarovanem delu poti. Ker je bilo mesto nesreče zaradi slabšega vremena in baze oblakov na višini območja nesreče nedostopno, je ekipa po več poskusih dostopa helikopterja do kraja nesreče v reševanje vključila še gorske reševalce iz Bovca in jih s helikopterjem prepeljala do najvišje točke, od koder so lahko hitreje pomagali predvidoma huje poškodovanemu pohodniku.

V zahtevnem večurnem klasičnem delu reševanja so ga reševalci z Razorja prenesli do nadmorske višine okoli 2300 metrov, od koder so ga lahko nato dvignili v helikopter in ga prepeljali do zdravstvene ustanove. Pohodnik je bil po navedbah PU Nova Gorica ustrezno opremljen, okoliščine pa kažejo na objektivni vzrok nesreče.

Policisti so obiskovalce gora ob tem znova pozvali k previdnosti. Kot so zapisali, za varen obisk gora med drugim priporočajo upoštevanje vremenske napovedi in svojih sposobnosti, pridobivanje zadostnih informacij, hojo najmanj v paru ter izbiro označenih poti.