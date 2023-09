Mačke in pse nekdo zastruplja s strupom v koščkih mesa

V nadaljevanju preberite:

Okoli osem mačk in psa naj bi neznanec zastrupil v Borštu pri Kopru. S sprehoda po bližnji okolici so se živali prišle poslovit v hišo, nekatere so zmogle pritacati le do hišnega praga, nato pa so poginile. Pomoči jim ni bilo, strupa, pomešanega s koščki mesa, je mučitelj natresel v izobilju. Poginili so v krčih in neznosnih bolečinah, v bruhanju, v katerem so bili koščki mesa, s katerim živali sicer niso hranili.