Slabo leto po incidentu še niso našli krivca

Osemnajstega februarja bo minilo leto dni od prvoligaške nogometne tekme, ki je bila povod za spremembe zakonodaje, povezane z navijači. Tisto februarsko nedeljo je bila na stadionu Fazanerija tekma med Muro in Mariborom zaradi navijaškega nasilja najprej prekinjena, nato pa odpovedana.

Spomnimo, da je nekdo v 58. minuti iz sektorja, kjer so bili člani gostujoče navijaške skupine Viole, na igrišče odvrgel pirotehnični izstrelek z močnim pokom. Zaradi tega je bilo poškodovanih pet nogometašev, član strokovnega štaba Mure in otrok, ki je opravljal delo pobiralca žog.

Kakšen je povzetek policijskih ukrepov po omenjeni tekmi, smo vprašali Suzano Rauš, uradno govorko Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Iz njenih podatkov izhaja, da so policisti podali kazenski ovadbi zaradi napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, in za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

Pristojni so spisali 12 odločb in en obdolžilni predlog zaradi prekrškov po zakonu o javnih zbiranjih. Odločba o prekršku, ker je bil kršen isti zakon, je doletela še organizatorja javne prireditve – Nogometni klub Mura – in njegovo odgovorno osebo. Policisti so izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za dve leti enemu od navijačev.

A preiskava kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih s tekmo, ni končana. Rauševa je priznala, da po 11 mesecih še vedno ne vedo, kdo je tisti, ki je odvrgel eksplozivno sredstvo in je zato osumljen storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Po naših podatkih je največja težava PU Murska Sobota pri iskanju storilca pomanjkanje videoposnetkov navijačev na tekmi. Pri varovanju tekem, kjer je pričakovati večje število organiziranih navijačev in tudi njihova odklonska ravnanja, si policisti običajno pomagajo tudi s posebnim kombijem, opremljenim za snemanje množic.

Že večkrat so policisti soboške PU prav na podlagi posnetkov iz tega kombija izsledili in kaznovali tiste navijače, ki so kršili javni red in mir. Zaradi teleskopske palice, na kateri je kamera in ki omogoča vpogled v kabine tovornih vozil med nadzorom na avtocesti, na slovenski policiji temu vozilu v žargonu pravijo podmornica.

V varovanje najprej prekinjene, nato pa odpovedane tekme je bilo po naših podatkih vključenih okoli 155 policistov. Soboškim uniformirancem so na pomoč priskočili še kolegi iz Maribora in Novega mesta, na PU pa so tekmo označili kot dogodek B, to je dogodek srednje velikega tveganja. Čeprav je šlo torej za dogodek, kjer je bilo pričakovati odklonska ravnanja navijačev, ta kombi tisto februarsko nedeljo ni bil vključen v varovanje.

Vzrok je pravzaprav res bizaren: okvara vozila, ki je bila odpravljena šele nekaj dni po omenjeni tekmi. Na policiji so nam pojasnili, da »policijskega vozila na nogometni tekmi v Murski Soboti policisti nismo uporabljali, ker je bilo med načrtovanjem policijskih aktivnosti zaradi tehnične okvare izločeno iz uporabe. Smo pa za varovanje športne prireditve uporabljali stacionarni videonadzorni sistem in druga tehnična sredstva, ki jih policisti vsak dan uporabljajo v policijskih postopkih.«

Po naših podatkih je bil tudi ogled kraja kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti opravljen pomanjkljivo, opravljena ni bila niti dosledna identifikacija pripadnikov navijaške skupine Viole, ko so zapuščali stadion.

Ob tem je tudi direktorat za policijo in druge varnostne naloge pri ministrstvu za notranje zadeve zaznal nekatere pomanjkljivosti. Tako na primer iz poročila o delovanju operativnega štaba soboške PU ni razvidno, ali je bil opravljen pregled stadiona in tribun pred vstopom navijačev. Prav tako ni poročila o opravljenem delu policistov spoterjev – policistov v civilu, ki spremljajo navijače.