Mariborčan v Skopju do smrti pretepel rokometaša

V nadaljevanju preberite:

Makedonske oblasti so razpisale iskanje za v Mariboru rojenim 28-letnim slovenskim državljanom Angelom Gorgievskim, ki naj bi bil v mestu ob Dravi pred nekaj leti obsojen zaradi proizvodnje mamil, nazadnje pa naj bi živel v Skopju. Zapletel naj bi se namreč v pretep, ki se je končal s smrtjo.

V hrvaškem Đakovu so včeraj pokopali 27-letnega Denisa Tota, ki naj bi ga dva moška in ženska v četrtek okrog pol četrte zjutraj na smrt pretepli pred nočnim lokalom v glavnem mestu Makedonije. Mladi Hrvat je že nekaj časa bival v tej državi, saj je igral za skopski rokometni klub Butel. Za žensko in enega od moških je preiskovalni sodnik odredil pripor, za Gorgievskim, ki naj bi tudi začel pretep, pa je torej razpisano iskanje.