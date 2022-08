Mariborčanu bodo v Skopju sodili zaradi smrti rokometaša

V nadaljevnju preberite:

Obtoženim za smrt Tota bodo sicer sodili po 123. členu makedonskega kazenskega zakonika, ki govori o uboju v sostorilstvu, zagrožena kazen pa je najmanj pet let zapora. Makedonski novinarji ugibajo, da bi lahko bili spoznani za krive zaradi strožjega kaznivega dejanja, in sicer zaradi umora na zahrbten način, za katerega je zagroženih najmanj deset let zapora, v nasprotnem primeru pa celo za blažje kaznivo dejanje, povzročitev hude telesne poškodbe, ki se je končala s smrtjo.

Angel Gorgievski je pred nekaj leti polnil tudi strani slovenskih medijev. V noči na 6. junij 2016 je namreč s puntom vijugal po mariborskih ulicah in se v Mladinski ulici v središču mesta zaletel v pet parkiranih avtomobilov. Čeprav je pobegnil, so ga policisti prijeli na cesti v Košaškem dolu blizu njegovega doma, kjer naj bi imel podjetje za izposojo osebnih vozil. Alkotest je sicer pokazal čisto ničlo, izkazalo pa se je, da je bil zadet z mamili. Med preiskavo punta so mu tudi zasegli škatlo z amfetamini in posiljevalsko drogo GHB.