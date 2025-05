Med divjim begom se je večkrat zaletel

Pred kakšnim letom smo poročali o cestnem divjaku, ki so ga policisti 21. aprila nekaj minut pred 22. uro poskušali ustaviti na ljubljanski obvoznici pri odcepu Brdo, nato pa se je med begom večkrat zaletel. Zaradi incidenta­ je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču zdaj obsojen Danijel Strojan.

Takrat je voznik peugeota 307 pospešeno odpeljal proti Gorenjski, zapeljal na izvoz za Šmartno, tam pa zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo ter takoj zatem še v policijsko vozilo. Kljub temu je nadaljeval proti Tacnu, kjer je trčil v cestno signalizacijo za zaporo ceste, naposled pa treščil še v vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal voznik (v tem vozilu je bila še potnica). Zatem je zaradi poškodovanega vozila obstal na cesti, so takrat sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Na srečo med divjanjem ni bil nihče poškodovan, policisti pa so v avtomobilu zalotili Danijela Strojana in sopotnico, ki so ju prijeli. Strojan je vozil brez vozniškega dovoljenja, saj ga nikoli in opravil, pokazalo se je tudi, da je pod vplivom kokaina.

Policisti so ga ovadili in soočen z očitki tožilstva o kaznivih dejanjih nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja (ker je z avtomobilom zapeljal pred policiste) je 18. aprila na ljubljanskem okrožnem sodišču krivdo priznal. K temu je gotovo prispevalo tudi dejstvo, da je tožilstvo za prvo dejanje predlagalo štiri mesece zapora, za drugo pa deset ter enotno kazen enega leta zapora, ki pa je obtožencu, ta je bil pred tem že dvakrat obsojen na pogojno kazen (resda za druga dejanja), ne bo treba prestati, če v dveh letih ne bo zagrešil novega kaznivega dejanja, saj je kazen pogojna.

Sodnik Miha Šubara je za Strojana v teh dneh opravil narok za izrek kazenske sankcije, ki pa tega ni zanimal, saj ga na sodišče ni bilo, čeprav naj bi bil o določenih okoliščinah še zaslišan. Tožilstvo je predlog za zaslišanje obtoženca zato umaknilo, sodnik pa je po krajši prekinitvi sprejel sodbo in Strojanu naložil kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo.

Ob tem ga je oprostil stroškov ­kazenskega postopka, oškodovanca J. J., v čigar mazdo je treščil Strojan, pa s premoženjskopravnim zahtevkom napotil na pravdo. Kot je pojasnil sodnik Šubara, je namreč predložil oceno škode na avtomobilu, ker ga ni mogel uporabljati, vendar ta ni bila specificirana, zato naj se s tem ukvarja civilno sodišče.

Sodišče je Danijelu Strojanu zaseglo avtomobil, ki bo šel najbrž takoj v uničenje, saj je po besedah sodnika brez tržne vrednosti.