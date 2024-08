Med kontrolo prometa policiste napadlo več oseb, dva policista lažje poškodovana

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so včeraj okrog 20. ure zvečer policisti v Kočevju med kontrolo prometa poskusili ustaviti voznika osebnega vozila, ki pa jih je ignoriral in odpeljal naprej. Voznik in njegov sopotnik sta čez kratek čas vozilo ustavila na travniku in zbežala s kraja. Policisti so mladoletnega voznika nato prijeli, a je prišla do njih večja skupina občanov ter z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom poskušala preprečiti, da bi prijeli mladoletnika.

Kot so še zapisali pri PU Ljubljana, so policisti odvzeli prostost trem osumljencem, ki so sodelovali pri izvršitvi kaznivega dejanja. Osumljenka pa je v policijsko vozilo vrgla kamen in ga poškodovala. Med postopkom sta bila lažje poškodovana dva policista.

Proti vsem štirim osumljencem bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Prav tako so policisti zasegli vozilo mladoletnemu vozniku, proti njemu pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče in kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Policisti še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo identitete drugih oseb, ki so bile udeležene pri izvršitvi kaznivega dejanja.