Med najbolj iskanimi evropskimi kriminalci tudi slovenski »Dec«

Evropski policijski urad Europol je danes na spletu objavil seznam 62 najbolj iskanih osumljenih ali obsojenih zločincev. Seznam s fotografijami spremlja poziv javnosti, naj jih pomaga izslediti in prijeti. Med najbolj iskanimi je tudi Enis Kočan s slovenskim državljanstvom.

39-letnika Europol išče zaradi prometa z drogami in psihotropnimi snovmi. Kot piše na spletni strani urada, je Kočanov vzdevek Dec. Visok je dobrih 180 centimetrov, ima rjave oči ter poleg slovenščine govori še angleško in srbohrvaško. Preiskava proti njemu je še v teku.

Sodeloval pri tihotapljenju heroina, na trgu vrednega 60 milijonov

Kočan je med drugim leta 2018 sodeloval pri tihotapljenju dobrih 300 kilogramov zelo čistega heroina. Pošiljka je v koprsko pristanišče prispela na turški ladji v zabojniku, ki je bil naložen v Iranu, a jo je slovenska policija prestregla. S heroinom bi lahko na črnem trgu zaslužili kar 60 milijonov evrov. Kočan ima slovensko državljanstvo, a izhaja iz Črne gore.

Med 62 najbolj iskanimi zločinci je le ena ženska, vsi drugi so moški, med njimi prevaranti, preprodajalci drog, roparji in morilci. Mnogi med njimi so v preteklosti že bili obsojeni na dolge zaporne kazni, a jim je uspelo pobegniti.

Za nekatere oziroma za informacije, ki bi pripeljale do njihovega pridržanja, Europol razpisuje precejšnje nagrade.

Skrivanje, vsem na očeh

Verjetno najbolj znano ime na seznamu je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa 41-letni Avstrijec Jan Marsalek, nekdanji izvršni direktor propadlega nemškega ponudnika plačilnih storitev Wirecard, ki ga po navedbah Europola sumijo vrste hudih finančnih in drugih gospodarskih kaznivih dejanj.

Pri Europolu predvidevajo, da velik del najbolj iskanih kriminalcev zdaj živi nekje drugje in počne povsem nesumljive, običajne stvari ter je dnevno v stiku z ljudmi, ki se jim niti sanja ne, s kom se dejansko družijo. Zato je tudi slogan letošnje kampanje »skrivanje vsem na očeh«.

Prvo tovrstno kampanjo iskanja kriminalcev s pomočjo javnosti je Europol zagnal leta 2016. Doslej je uspel aretirati 110 zločincev, od tega 41 na osnovi informacij, prejetih preko spletne strani urada, še poroča dpa.