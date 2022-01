Med nočnim pretepom je izvlekel nož in ranil dva nasprotnika

V nadaljevanju preberite:

Po končani preiskavi okrožna državna tožilka Alenka Jesenko Bejtulaiju v obtožbi očita, da je ob 4.40 na Nazorjevi ulici pred lokalom Shooters z nožem na preklop, rezilo je bilo dolgo sedem centimetrov, z vbodi v prsni koš in trebuh poskušal vzeti življenje nasprotniku. Zabodel ga je trikrat in mu povzročil vbodno rano v levo prsno votlino s poškodbo arterije, vbodno rano v trebuh in vbodno rano v trebuh in jetra. Napadeni je izgubil dva litra in pol krvi, njegovo življenje je bilo ogroženo in v nevarnosti, rešili so mu ga z urgentno operacijo v kliničnem centru. Napad pa je Bejtulai prenehal šele, ko sta mednju posegla varnostnika, »zaradi česar je kaznivo dejanje uboja začel, a ga ni dokončal, nato pa je s kraja zbežal«, trdi tožilka in pripominja, da je oškodovanec utrpel dve hudi in eno posebno hudo telesno poškodbo.