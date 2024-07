Med sporom naj bi se nasadil na nož

Na kranjskem sodišču se je začelo sojenje 42-letnemu Emirju Bajrektareviću zaradi očitkov za poskus uboja znanca Josipa L. decembra lani na Jesenicah. Obtoženi, ki je v mariborskem priporu, se je branil, da naj bi se žrtev med sporom nasadila na nož, kar pa je napadeni zanikal.

Obtožnica Bajrektareviću očita, da naj bi med prepirom z nožem zamahnil proti oškodovancu. Ta naj bi se mu izmaknil in ga z nogo udaril v predel obraza. Po še enem udarcu naj bi obtoženi žrtev tako močno udarili s pestjo, da je padel na kolena in roke, nakar ga je z nožem zabodel v hrbet.

Kot je sodnici Nini Prosen v zagovoru pojasnil Bajrektarević, je bil kot nekdanji odvisnik v času dogodka v fazi ukinjanja metadona, k dve leti starejšemu oškodovancu pa naj bi večer pred usodnim sporom prišel po uspavala. Zapletla sta se v pogovor, ob tem pa je moškemu zaupal tudi, da je v preteklem obdobju spal z njegovo nekdanjo ženo.

Po njegovih besedah se 44-letnik ni razburjal, pozneje, ko je bil že doma, pa naj bi prejel njegovo telefonsko sporočilo, da mu ne bo vrnil denarja, ki mu ga obtoženi posodil, in da ga bo ubil, ko ga bo srečal, je sodnici še povedal obtoženi in dodal, da mu je napadeni grozil že od mladostniških let.

Ko sta se naslednjega dne na dogovorjenem mestu srečala, da bi rešila spor, je prišlo do pretepa. Po besedah obtoženega ga je oškodovanec pričakal z izvijačem v roki in v borbenem položaju. Udaril naj bi ga prvi, nato pa naj bi mahal z izvijačem in se drl, da ga bo zaklal. Ker naj bi nato po njegovih besedah oškodovancu nož padel na tla, ga je pobral, med prerivanjem naj bi oba padla, pri tem pa naj bi prišlo do tega, da se je Josip L. nabodel na nož.

Oškodovanec je po drugi strani zatrdil, da je Bajrektarević v telefonskih sporočilih grozil njemu. Večer prej naj bi skupaj uživala kokain, ob tem pa naj bi mu obtoženi izpovedal o svoji intimnosti z njegovo nekdanjo ženo. Zatrdil je, da se ni želel tepsti in si je le želel, da obtoženi čim prej zapusti njegovo stanovanje.

Njuno srečanje naslednjega dne je posnel, in kot je dejal, je iz posnetka razvidno, da je pretep začel Bajrektarević. Ta naj bi pozneje iz avtomobila, ki ga je v bližini parkirala njegova partnerica, vzel nož. Prosil naj bi ga, da ga odvrže, a ni hotel. »Z rezilom je zamahoval proti meni v zgornji del telesa, ko pa sem padel na tla, me je zabodel v hrbet,« je izpovedal napadeni, ki se je pred 15 leti tudi sam znašel na zatožni klopi, potem ko je v jeseniški prodajalni kebaba 11-krat zabodel sokrajana in ga ubil, a se je izkazalo, da je to storil v neprištevnem stanju. Od napadalca zdaj terja 23.000 evrov odškodnine.