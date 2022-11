Umrlo več kot 250 ljudi, med njimi veliko otrok

Po zadnjih podatkih lokalnih oblasti je v včerajšnjem potresu na indonezijskem otoku Java umrlo 252 prebivalcev, 31 jih še pogrešajo, 377 je ranjenih, 7000 jih je ostalo brez strehe nad glavo, poroča Reuters. Prizadeto območje je danes obiskal indonezijski predsednik Joko Widodo, ki je ljudem obljubil hitro obnovo v skladu s protipotresnimi standardi in denarno pomoč v višini približno 6100 evrov za tiste, ki jim je potres poškodoval ali uničil domove. Pristojnim organom je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ukazal tudi, naj mobilizirajo svoje osebje in prednostno evakuirajo žrtve.

Med umrlimi je po pisanju britanskega Guardiana veliko otrok. V potresu z magnitudo 5,6, katerega žarišče je bilo nekaj kilometrov jugozahodno od mesta Ciandžur nedaleč od prestolnice Džakarta na globini deset kilometrov, je bilo namreč poškodovanih več kot 50 šolskih poslopij, od tega 30 osnovnih šol, med smrtnimi žrtvami so številni učenci islamskega internata. Poškodovanih ali uničenih je tudi več kot 2200 domov, ki zdaj na različne načine iščejo zatočišče.

Več kot 160 ljudi je umrlo, mnoge še pogrešajo. FOTO: Aditya Aji/AFP

Reševalci so se včeraj ves dan prebijali do ljudi pod ruševinami in iskanje nadaljujejo tudi danes. Na štiri težko dostopna območja, ki jih je potres najbolj prizadel, je Rdeči križ poslal reševalce na motorjih. Bolnišnice so polne poškodovanih, med njimi ljudje iščejo pogrešane svojce. Prebivalci so zadnjo noč preživeli brez elektrike in vode, kar je še otežilo oskrbo v bolnišnicah, poškodovana infrastruktura pa reševanje. Potresu je sicer sledilo še približno 80 popotresnih sunkov.

Potresi so v Indoneziji pogosti, saj država leži na tako imenovanem ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče. Pogosti so tudi izbruhi vulkanov. Leta 2018 je otok Sulavezi prizadel potres z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami. Umrlo ali pogrešanih je bilo več kot 4300 ljudi.