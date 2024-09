Moški se je fizično znesel nad otrokom, poškodoval tudi starejšo žensko

Policisti Policijske postaje Ptuj so bili v nedeljo obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Ptuja, kjer se je moški fizično znesel nad otrokom. Pri tem je poškodoval tudi starejšo žensko, s katero je v sorodu, ter njeno vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Osumljeni je po navedbah policije zapustil kraj dogajanja. Izsledili so ga na naslovu bivanja, kjer so mu odvzeli prostost. Pri tem so zoper osumljenca uporabili prisilna sredstva, moški pa je ob tem skušal preprečiti uradno dejanje policistov. Pri tem sta bila dva policista lahko telesno poškodovana. V postopek se je vpletla tudi ženska in skušala preprečiti uradno dejanje policistov.

Zoper 44-letnika bodo na policiji po zbranih obvestilih zaradi suma storitve kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe, nasilništva, lahke telesne poškodbe in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi na okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazenska ovadba. Kazensko ovadbo za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi bodo podali tudi zoper žensko, so še sporočili s PU Maribor.