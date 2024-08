Moški umrl po policijskem pridržanju

Danes, okoli 13. ure so policisti prejeli obvestilo, da so občani na območju Iga zadržali moškega, ki se je vedel neobičajno in nasilno, so sporočili s Policijske uprava Ljubljana. Moški naj bi z rokami udarjal po raznih predmetih in plezal čez ograje. Po prihodu so policisti zoper moškega uporabili sredstva za vezanje in vklepanje.

Moškega so policisti predali v oskrbo ekipi nujne medicinske pomoči. Zaradi izgube srčnega utripa so ga reševalci na kraju pričeli oživljati, nato pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana, od koder so sporočili, da je 40-letni moški umrl.

Vzrok smrti še ni znan, odrejena je obdukcija. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in s kriminalistično forenzično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. Prav tako bo v nadaljnjem postopku temeljito preverjena uporaba prisilni sredstev. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zagotovili.

Gre za že drugo nenadno smrt v policijskem pridržanju v zadnjih tednih. Sredi julija so policisti zaradi razgrajanja v Kopru pridržali 36-moškega in zoper njega uporabili prisilna sredstva. Moški je med prevozom na policijsko postajo izgubil zavest. Zdravniška ekipa je tam takoj začela z oživljanjem, moškega pa so nato odpeljali v izolsko splošno bolnišnico, od koder so sporočili, da je umrl.