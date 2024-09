Motorist pri trčenju v traktor umrl

Na cesti Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice je okoli poldneva 61-letni voznik motornega kolesa trčil v priključek na traktorju in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, je sporočila Policijska uprava Maribor.

Po prvih ugotovitvah je do trčenja prišlo, ko je voznik traktorja peljal po cesti v smeri Prelog in je po nasprotnem vozišču pripeljal 61-letni voznik motornega kolesa ter trčil v priključek na traktorju. Kljub nudeni zdravstveni pomoči je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, je sporočila policija in dodala, da okoliščine prometne nesreče še preiskuje.

Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice pri Vrholah še vedno zaprta, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.