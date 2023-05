Na 20 kvadratnih metrih se je v Džakarti gnetel s 13 sopriporniki

V nadaljevanju preberite:

Dejan Skrt, ki v Indoneziji že nekaj let živi z ženo Meggy Megawaty, je izgubil 100.000 evrov težko tožbo proti državi. Vložil jo je zaradi neutemeljenega pridržanja in pripora, posega v osebnostne pravice in duševnih bolečin. A po mnenju sodišča je sam ravnal naivno in neodgovorno, ko je bil sodišču nedosegljiv.

Začetek zgodbe sega v december 2013, ko je šentiljska policija zoper Skrta podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve poslovne goljufije. Nanj se je takrat zaradi odprtih terjatev v višini 6480 evrov spravil štajerski dobavitelj oken. Tega denarja, kot je lani Skrt razlagal na sodišču, enostavno ni imel, saj mu tudi številne javne ustanove niso plačevale računov za delo, ki ga je kot uspešen podjetnik opravil zanje. Še preden so se nato začeli sodni postopki, je Ljubljančana odneslo do Nove Zelandije: »Nisem več zmogel. Zbral sem nekaj denarja in rekel, da grem na potovanje, da si poskušam na novo vzpostaviti življenje.«