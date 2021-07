Na avstrijskem Koroškem našli ponesrečenega slovenskega alpinista

Pod Velikim Klekom (Grossglockner) na avstrijskem Koroškem so danes zjutraj našli mrtvega ponesrečenega alpinista iz Slovenije. 65-letnika so sicer pogrešali že od srede. Domnevajo, da je v slabem vremenu zašel in se ponesrečil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Moški naj bi se kljub slabemu vremenu podal iz planinske koče Salmhütte proti koči Erzherzog Johann-Hütte, a je očitno zašel precej proti vzhodu, prišel med strme skale in padel.



Policija je zatem sprožila iskalno akcijo, ki pa so jo morali zaradi slabega vremena v petek prekiniti. Davi pa je upravnik koče Almhütte policiji sporočil, da so na višini okoli 3100 metrov našli nahrbtnik in cepin. Kmalu zatem pa so našli še pogrešanega alpinista, navaja APA.

