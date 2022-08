Na Bovškem iskali pogrešana nemška državljana

V petek zvečer sta se na območju Zadnjiškega Ozebnika (2.048 metrov visoka gora v Zahodnih Julijskih Alpah) nad dolino Trente izgubila pohodnika, državljana Nemčije.

Iz parkirišča v dolini Zadnjice, kjer sta pustila osebni avtomobil, sta se odpravila v smeri planine Lepoč ter naprej do Zadnjiškega Ozebnika. Po prijavi so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so s helikopterjem letalske policijske enote pregledali območje, kjer sta se tujca izgubila, vendar ju reševalci in policisti niso našli.

Iskalna akcija pogrešanih nemških državljanov, 48-letnega moškega in otroka na območju Zadnjiškega Ozebnika je bila v petek zvečer začasno prekinjena in se je nadaljevala v soboto zjutraj, pri iskanju pa so poleg reševalcev iz Bovca sodelovali tudi policisti gorske policijske enote policijske uprave Nova Gorica, v iskanje pogrešanih pa se je znova vključil tudi helikopter.

V soboto nekaj minut po 10. uri dopoldne so policistom sporočili, da sta se pogrešana planinca, oba nepoškodovana in izčrpana, preko planine Lepoč vrnila v dolino in se odpeljala v smeri Trente oz. v Bovec. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta oba tujca noč preživela in delno prespala v manjši dolini z zelo strmim pobočjem in gosto poraščeno z drevjem. Takoj ob svitu sta splezala po pobočju na manjšo jaso in se nato spustila po zelo strmem in kamnitem pobočju ter nadaljevala pot v smeri doline do njunega avtomobila.