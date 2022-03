Na območju Blegoša umrl planinec

Škofjeloški policisti so danes zgodaj zjutraj na območju Blegoša obravnavali smrt moškega. Okoliščine kažejo, da je zdrsnil na poledeneli podlagi in padel po strmem pobočju. Posredovali so tudi gorski reševalci, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Iz gorsko reševalne zveze Slovenije so sporočili, da so obvestilo o nesreči planinca na območju Blegoša prejeli nekaj pred peto uro zjutraj. »Gorski reševalci GRS Škofja Loka smo ga locirali v grapi, pod cesto, proti koči na Blegošu. Žal mu nismo mogli več pomagati. Na klasični način smo ga prenesli do Črnega kala in ga predali pristojni službi. Svojcem izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali. »Na tem mestu velja opozoriti da je cesta iz Črnega kala proti koči na Blegošu ledena, zato je nujna uporaba derez, prav tako odsvetujemo vožnjo z avtomobili.«