Na območju Broda iščejo padalca

Danes, okoli 14.20, so očividci obvestili policiste, da naj bi na širšem območju Broda v Ljubljani strmoglavil padalec. Na kraju trenutno še vedno poteka obsežna iskalna akcija v kateri sodelujejo policisti, gasilci in helikopter slovenske policije, vendar padalca še niso uspeli najti, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Dogodek naj bi se zgodil pred začetkom nevihte in padalec naj bi imel težave pri pristanku. Točnega kraja domnevnega dogodka ne poznajo.

Policisti pozivajo morebitne priče dogodka ali kogarkoli, ki ima podatke o današnjih padalcih na tem območju, da pokliče policijo na telefonsko številko 113.