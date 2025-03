Na območju Trzina v požaru umrla oseba

Danes, okoli 20. ure so bili policisti policijske uprave Ljubljana obveščeni o obsežnejšem požaru v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina, v kateri naj bi prišlo tudi do eksplozije. Na kraju trenutno še vedno poteka gašenje požara.

V hiši sta se po prvih podatkih nahajali najmanj dve osebi. Eno so iz hiše uspeli rešiti prebivalci sosednjih hiš, vendar je bila huje poškodovana. Reševalci so jo odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. V hiši so gasilci po do sedaj znanih podatkih našli truplo še ene osebe.

Vzrok za nastanek požara in identiteto umrle osebe še ugotavljajo.