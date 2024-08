Na pobočju Ratitovca našli mrtvega 49-letnika

Policisti so v torek po izvedeni helikopterski iskalni akciji na pobočju Ratitovca našli mrtvega 49-letnega moškega iz okolice Radomelj. Iskali so ga po prijavi pogrešanega na policijski postaji, so danes za STA pojasnili na Policijski upravi Koper.

Kot so pri tem še navedli, so prijavo v torek zgodaj popoldne prejeli na Policijski postaji Izola. 49-letnik naj bi se zjutraj odpravil proti Bohinjskemu jezeru, zatem pa na Ratitovec. Takoj je stekla iskalna akcija, v katero je bil vključen tudi helikopter, pogrešanega pa so našli mrtvega na pobočju Ratitovca, so še dodali.