Na Primorskem in v porečjih Kolpe, Reke in Krke možne poplave

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in se do jutra razširil nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma oblačno s pogostim dežjem. Več padavin bo na zahodu in jugu države, kjer bodo tudi nevihte z nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 21 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V torek bo spet oblačno in deževno.

Nevarnost poplav

Reke, ki imajo sedaj v večjem delu države malo vodnatost, bodo v nedeljo v večjem delu države začele naraščati. Ob močnejših dolgotrajnih nalivih pa lahko že v noči na nedeljo pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem ter v porečjih Kolpe, Reke in Krke.

»Ob močnejših dolgotrajnih nalivih lahko sprva v noči na nedeljo, v nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem ter v porečjih Kolpe, Reke in Krke. V noči na ponedeljek se lahko Kolpa za krajši čas razlije iz struge,« so opozorili.

Danes imajo reke malo vodnatost, na manjših rekah v severni in vzhodni Sloveniji so opazne nizkovodne razmere. Reke v porečju Ljubljanice, v zgornjem Posočju in na območju Bohinja ter Krka in Kolpa pa še ohranjajo srednjo vodnatost, a počasi upadajo, so v centru za zaščito in obveščanje zapisali v hidrološkem poročilu.

Reke bodo v nedeljo začele naraščati, najbolj v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. V noči na ponedeljek bodo dosegle velike pretoke. Drugod po državi bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek bo ostala povečini srednja. V nedeljo bo povišana gladina morja. Ob dopoldanski plimi se lahko morje za krajši čas razlije po nižjih delih obale.