Na štajerski avtocesti umrl pešec

Na avtocesti med izvozoma Dramlje - Ljubečna v smeri proti Ljubljani je zgodaj zjutraj umrl pešec. Po do sedaj zbranih podatkih je pešec ležal na sredini voznega pasu, prevozilo ga je več voznikov vozil, so sporočili iz Policijske uprave Celje in dodali, da okoliščine tragičnega dogodka še preverjajo.



Nesreča se je zgodila ob 4.14 na avtocesti Dramlje - Celje vzhod v občini Celje. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so zavarovali kraj in nudili pomoč policiji. Identitete umrlega še niso potrdili.

