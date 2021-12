Nad medicinsko sestro z nožem

Medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Piran Jelka Jerančič, ki jo je leta 2016 z nožem napadel neprištevni Koprčan, na koprskem delovnem sodišču toži delodajalca in zavarovalnico za plačilo premoženjske škode in rento.

Na sodišču so sprva izločili javnost, saj je zastopnica zavarovalnice Generali Jerančičevi ponudila poravnavo. Sodnica Mojca Fajdiga je ugodila predlogu tožnice, da se o ponudbi izreče pisno v petnajstih dneh. »Iz vlog izhaja, da se stranke strinjajo glede temelja zahtevka in dejanskega stanja, kot je bilo to ugotovljeno v pravdnem postopku, ter o soprispevku tožnice, kot izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča,« je navedla sodnica in pojasnila, da je predmet postopka le upravičenost do premoženjske škode in višina.

Še vedno je torej možna poravnava, če je ne bo, pa bo sodišče postavilo izvedenca ekonomske stroke, pri čemer si bodo stranke strošek zanj, 750 evrov, razdelile na tri dele. Sodnica je zato narok preložila za nedoločen čas.

Februarja 2016 je neprištevni Koprčan v piranskem zdravstvenem domu, kjer je iskal eno od zdravnic, tožnico zabodel 22-krat. Zaradi napada ima danes le še pet odstotkov vida na enem očesu ter zmanjšano gibanje ene roke. Ker je izgubila globinski vid, ne more več opravljati svojega dela. Napad ji je pustil tudi hude psihične posledice. Napadalcu je sodišče izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Jerančičeva je tožila zdravstveni dom, ker po njenem zaposlenim ni zagotovil varnega delovnega okolja in ni sprejel ustreznih varnostnih mehanizmov. Delovno sodišče ji je pravnomočno prisodilo 50.000 evrov odškodnine, vrhovno sodišče pa je delno ugodilo reviziji zdravstvenega doma in zavarovalnice ter višino odškodnine prepolovilo