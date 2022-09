Namesto za rešetke na delo

V nadaljevanju preberite:

Zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče 28. septembra lani, v kateri je umrl 19-letni Ž. K., so na novogoriškem okrožnem sodišču po priznanju krivde 23-letnega Žiga Zorna iz Gradišča nad Prvačino obsodili na dveletno zaporno kazen, ki jo bo odslužil z delom v splošno korist.

Nesreča se je zgodila nekaj čez 23. uro v predoru Panovec, na cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino. Za volanom honde civic je sedel Zorn, poleg njega pa 19-letnik, ki bi sicer naslednjega dne praznoval 20. rojstni dan. Ko je pripeljal do ostrega desnega, delno preglednega ovinka, ki je speljan v predor, hitrosti in načina vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in stanju vozišča.

Zapeljal je naravnost oziroma čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče, v tistem trenutku pa je iz nasprotne strani pravilno z mercedesom pripeljala 44-letna voznica, skupaj s 34-letnim sopotnikom.