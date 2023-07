Napadalec na Niko Kovač pravnomočno obsojen

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je od svojega odvetnika prejela pošto s sodbo okrajnega sodišča, ki sporoča, da je moški, ki je Kovačevo napadel na Bavarskem dvoru, pravnomočno obsojen.

Na družbenem omrežju je Kovačeva zapisala, da je »ponosna, ker sem o napadih spregovorila in pokazala, da me prizadenejo. Ponosna, da sem se odločila, da proti napadom ukrepam. Ponosna, da sem postavila mejo. Ponosna, da sem si dovolila pokazati svojo šibkost, jokati in biti človek. Ponosna, da smo se v Inštitutu spoprijema z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni. Ponosna, da smo še vedno tu.« Dodala je še, da kljub napadom ne gredo nikamor.

Kovačevo je neznanec fizično napadel na Bavarskem dvoru, sredi Ljubljane oktobra lani. Kot je zapisala takrat, se je vanjo z vso silo zaletel moški in jo odrinil, pri tem pa vpil, da bo ubil njenega psa in psoval Inštitut 8. marec.

Februarja so mediji poročali, da je bil napadalec obsojen na pogojno kazen pet mesecev zapora.