Nasilnež je policista ugriznil v roko

Brežiška policista sta na cesti med Dobovo in Brežicami ustavljala voznika osebnega avtomobila, vendar mož njunih svetlobnih znakov in zvočnih signalov ni upošteval. Pritisnil je na plin in s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Toda ne za dolgo.



Kršilec cestnoprometnih predpisov je najprej hotel zapeljati na dvorišče stanovanjske hiše, kar sta mu moža v modrem uspela preprečiti. Med postopkom z voznikom pa je nato iz stanovanjske hiše pritekel kršiteljev sin in policista fizično napadel. Takrat se je v postopek vključil tudi 46-letni kršitelj oziroma voznik osebnega avta in policista kakor kuža ugriznil v roko. Policista, vajena vsega hudega, sta se hitro psihofizično zbrala in zoper oba napadalca uporabila prisilna sredstva in ju v kratkem času tudi obvladala.

Vozil brez izpita

V nadaljevanju postopka sta moža v modrem ugotovila, da je 46-letni kršitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato sta mu avtomobil znamke Volkswagen passat zasegla in na sodišče naslovila obdolžilni predlog. Zoper oba napadalca bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili z novomeške policijske uprave.

