Policija bo podala kazenske ovadbe po nasilju na tekmi v Škofji Loki

V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb iz dveh navijaških skupin iz Ljubljane in Primorske. Policisti so z zbiranjem obvestil prepoznali deset oseb, ki jih obravnavajo za različna nezakonita dejanja.

»Gre za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva, motenje javne prireditve in uporabo pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi. Za kaznivo dejanje bo podana kazenska ovadba, za prekrške pa uvedeni prekrškovni postopki,« so v četrtek sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Policija je v preiskavi ugotovila, da so 4. septembra ob 18.45 trije navijači ene od navijaških skupin z območja Primorske prestopili ograjo in vdrli na nogometno igrišče ter povzročili prekinitev nogometne tekme. Dva sta uporabljala pirotehniko. Za njimi je na nogometno igrišče vdrla tudi večja skupina navijačev z območja Ljubljane. Nekateri med njimi so bili zamaskirani, uporabljali so palice in bakle. Policija je z zbiranjem obvestil prepoznala sedem posameznikov iz ljubljanske skupine.

»Okoliščine kažejo, da se je ta skupina na dejanje predhodno pripravila, incident pa naj bi bil maščevanje zaradi preteklih dogodkov in nerešenih nesoglasij med skupinama,« navaja policija v izjavi za javnost.

Štirje navijači iz ljubljanske navijaške skupine so osumljeni storitve kaznivega dejanja nasilništva, motenja javne prireditve in uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi. Še trije iz te skupine pa nasilništva in motenja javne prireditve. Tri navijače druge navijaške skupine pa policisti obravnavajo zaradi motenja javne prireditve in uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi, kar je oboje prekršek.

Udarec s palico, brce, opekline ...

»Z enim od primorskih navijačev je v izgredu obračunalo kar pet ljubljanskih, in sicer sta ga dva z roko udarila v predel glave, eden ga je s palico udaril v predel prsnega koša, četrti ga je brcnil, peti pa ga je opekel s prižgano baklo,« je še navedla policija.

Nasilje so poskušali prekiniti nogometaši, vendar so osumljenci kaznivega dejanja napadli tudi njih. Trije nogometaši so bili pri tem telesno poškodovani. Nasilje je naposled prekinil eden od osumljencev, ki je izgredniško skupino pozval, naj odide iz igrišča. Zagrožena globa za motenje ali oviranje poteka shoda oziroma prireditve znaša 250 evrov. Zagrožena globa za vnos nevarnih predmetov ali snovi ter motenje reda na tekmi znaša 150 evrov.

Zagrožena kazen za povzročanje nasilja ali ogrožanje varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami pa je do treh let zapora. Policisti v dogodku nadaljujejo zbiranje obvestil o še drugih neznanih storilcih.

Lokalni mediji so sicer v zvezi z incidentom na nogometni tekmi tretjeligašev med MNK Izola in NK Škofja Loka poročali, da naj bi za napadom stali navijači ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija Green Dragons. V napadu so bili poškodovani trije izolski igralci, hudo pa jih je skupil tudi izolski navijač.

Trenja med navijaško skupino Olimpije in Ribari iz Izole naj bi trajala že nekaj časa. Pred tem naj bi po neuradnih informacijah izolski navijači doma fizično obračunali z mladoletnimi igralci Olimpije.