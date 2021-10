Uefa sporočila kazen Angležem, ki bodo odšteli tudi evre

Angleška nogometna reprezentanca bo naslednjo domačo tekmo zaradi izgredov navijačev na letošnjem finalu evropskega prvenstva na londonskem Wembleyju igrala brez gledalcev, je odločila Evropska nogometna zveza (Uefa). Angleška zveza bo morala plačati tudi 100.000 evrov kazni.

Obenem je Uefa Anglijo kaznovala pogojno za dve leti, saj bo ob novem nešportnem obnašanju navijačev pred praznimi tribunami odigrala še eno tekmo. »Čeprav smo nad odločitvijo razočarani, jo priznavamo,« so zapisali na angleški zvezi, kjer so prav tako obsodili osebe, »ki so povzročile neljube scene okrog štadiona Wembley, in globoko obžalujemo, da so nekatere med njimi sploh prišle na štadion.«

Na finale evropskega prvenstva, ki so ga Angleži po streljanju enajstmetrovk izgubili z Italijo (2:3), naj bi ilegalno prišli številni navijači, med njimi tudi huligani.

Tekmo si je smelo zaradi omejitev v povezavi s pandemijo novega koronavirusa ogledati 60.000 gledalcev. Uradno so organizatorji sporočili, da je bilo na štadionu 67.173 ljudi, številni pa so mnenja, da jih je bilo še več. Štadion sprejme 90.000 gledalcev, televizijske kamere pa so jasno pokazale, da so bili prazni sedeži le redki. Pri angleški zvezi so zato sprožili preiskavo, kjer sodelujejo z ustreznimi službami. Preiskavo je sprožila tudi Uefa.