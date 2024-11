Ne želijo dedovati po dvojnem morilcu

V nadaljevanju preberite:

Dekle se je 14. septembra 2002 odpravilo v Trbovlje, od koder sta se s prijateljico z vlakom odpeljali v Litijo na glasbeno prireditev. Proti jutru naj bi jo znanec odpeljal do odcepa za Šmartno, kjer naj bi štopala proti Zagorju. Domov se ni vrnila, 25. septembra pa so njeno truplo našli v Savi pri jezu Hidroelektrarne Vrhovo. Starši se niso sprijaznili z izsledki obdukcije, da na njej ni bilo znakov nasilja in da je torej storila samomor. Šele več let pozneje se je izkazalo, da so imeli prav in da je bila obdukcija opravljena malomarno ter da je bila v resnici žrtev umora.