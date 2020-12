Neslana šala slaščičarju prinesla pogojno obsodbo

V prispevku preberite:

Višji sodniki so pravnomočno zapečatili usodo hoškega slaščičarja Nika Štekarja, ki so ga marca na prvostopenjskem sodišču zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog obsodili na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. V svoji hiši slaščic je avgusta predlani namreč na mizo pred znance postavil kekse, ne da bi jim povedal, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov, ki jo vsebuje konoplja.