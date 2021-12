Nesreča napihljivega gradu usodna za štiri otroke, več je poškodovanih

Osnovnošolska zabava v avstralski Tasmaniji se je končala tragično, potem ko je napihljivi grad, v katerem so se zabavali številni otroci, odnesel močan veter. Policija je sporočila, da so umrli štirje otroci, še štirje so v kritičnem stanju, eden pa je huje poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so pojasnili, je več otrok padlo z višine desetih metrov, potem ko je močan sunek vetra zgrabil grad in ga odnesel v zrak. Nesreča se je zgodila v kraju Devonport danes okoli 10. ure po lokalnem času. Več otrok so prepeljali v bolnišnico, nekaterim nudijo pomoč na prizorišču nesreče, štirje so po zadnjih podatkih umrli.

Šolo so po poročanju avstralskih medijev nemudoma zaprli, na prizorišče pa so prihiteli reševalci, policija, več helikopterjev in starši ponesrečenih. Oglasil se je že tudi avstralski premier Scott Morrison, ki je dejal, da se mu »trga srce« ob tragediji in da je v molitvi s svojci umrlih in poškodovanih.