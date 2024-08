Neznanec ponoči v Kočevju streljal na osebni vozili

Neznani storilec je ponoči v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval. Voznika nista bila poškodovana. Policisti intenzivno preiskujejo kaznivo dejanje in hočejo čim prej odkriti storilca, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na območje so napotili več policistov in kriminalistov, ki nadaljujejo okrepljene aktivnosti, da bi izboljšali občutek varnosti ljudi. Pri tem poleg policistov Policijske postaje Kočevje sodelujejo policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki.