Nova nesreča Jadrolinije, katamaran trčil ob obalo na Dugem otoku

V hrvaških medijih se ponovno sprašujejo, kaj se dogaja s floto Jadrolinije. Danes so že poročali o zapletu ob pristanku trajekta Petar Hektorović v Splitu. Vpluti je moral z bočne smeri, v enem od rezervoarjev so odkrili vodo, med plovbo so morali zapreti stranišča, plovilo pa je pristalo ob budnem spremljanju gasilcev, luške kapetanije in policije.

Popoldne je sledil drug incident. Kot poroča Jutarnji list, je nekaj pred 16. uro katamaran Silba, ki je prav tako del Jadrolinijine flote, v Božavi na Dugem otoku udaril ob kopno. Ob tem se sklicuje na portal 023.

Katamaran je plul na redni liniji Zadar–Brbinj, bralec omenjenega portala pa je navedel, da so morali potnike izkrcati drugače kot sicer. »Ni imel pomožne rampe, čeprav jo mora po zakonu imeti, zato so potnike izkrcali po lesenih lestvah, ki so jim jo priskrbeli domačini,« je povedal.

Poškodovanih ni bilo

Sicer gre za plovilo, izdelano leta 1990 v Avstraliji, izvirno je plulo pod zastavo Kitajske z imenom Zhen Xing Hu. Osem let zatem je dobilo današnje ime in postalo sestavni del flote Jadrolinije.

Iz te so kasneje sporočili, da je imel katamaran tehnično težavo. Poškodovanih ni bilo, vzrok težav pa še preiskujejo. Plovilo so medtem umaknili od obale in čaka na dovoljenje za plutje do Zadra.

Težave plovil Jadrolinije se sicer v zadnjem času vrstijo. Tred tednom je imel trajekt Tin Ujević, ki pluje na liniji Supetar–Split, težave s hidravlično cevjo nakladalno-razkladalne rampe, zaradi česar so morali potniki in vozila v splitskem pristanišču zapustiti trajekt prek druge rampe, na tem trajektu pa se je že avgusta pripetila okvara na vstopni ploščadi.

Pred mesecem se potniki enega izmed preostalih trajektov zaradi tehnične okvare niso mogli izkrcati na dalmatinskem otoku Ist, pač pa so se morali vrniti v Zadar, konec julija pa se je na poti od Splita proti Korčuli pokvaril trajekt Oliver, ki je nato nekaj ur stal na morju. Konec avgusta je med vplutjem v pristanišče na otoku Brač padla še vstopna ploščad trajekta Mljet.

Najbolj tragična nesreča pa se je avgusta zgodila na Malem Lošinju, ko so v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.