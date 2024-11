Trajekt Tin Ujević spet v težavah

Trajekt Tin Ujević, ki pluje na liniji Supetar - Split, je imel v četrtek okrog 15.30 ure težave s hidravlično cevjo nakladalno-razkladalne rampe, je poročala HRT, Hrvaška radiotelevizija. Zato so morali potniki in vozila v splitskem pristanišču zapustiti trajekt prek druge rampe, so sporočili iz Jadrolinije, ki upravlja omenjeni trajekt.

Spomnimo, da je v letu 2024 na trajektih Jadrolinije prišlo do več okvar na trajektnih nakladalno-razkladalnih rampah. Zaradi zrušitve rampe na trajektu Lastovo avgusta, ko so umrli trije Jadrolinijini mornarji, preiskava še poteka.

Le nekaj dni po tej tragediji, bilo je sredi avgusta letos, se je s težavami soočil tudi trajekt Tin Ujević. Takrat so potnike, ki bi morali z njim odpotovati iz Splita, prepeljali z manjšim plovilom.