Jadrolinija po tragični nesreči razrešila tehničnega direktorja

V hrvaškem državnem podjetju Jadrolinija so po poročanju hrvaške javne radiotelevizije po vrsti težav in po nedavni nesreči, v kateri so življenje izgubili trije člani posadke, razrešili direktorja za tehnične in operativne zadeve Egona Matešića. Pomorščaki so odločitev vodstva pozdravili, a obenem menijo, da je to odgovornost le preneslo na nižje ravni.

V Neodvisnem sindikatu pomorščakov potniških ladij Hrvaške so pozdravili odločitev. izpostavili so, da so tudi sami dolgo opozarjali tehnično službo ter da se z razrešitvijo krivda prenaša na nižje ravni, kar da so tudi pričakovali.

Jadrolinija se je v zadnjih tednih spopadala z vrsto težav, zaradi katerih je takojšnja pojasnila od vlade in vodstva podjetja zahteval tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Pred tremi tedni so v Malem Lošinju v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.

Sredi avgusta se je pripetila okvara na rampi trajekta Tin Ujević, konec julija pa se je na poti od Splita proti otoku Korčula pokvaril trajekt Oliver, ki je nato nekaj ur stal na morju. Zadnji incident se je zgodil v soboto, ko je med vplutjem v pristanišče na otoku Brač padla vstopna ploščad trajekta Mljet.