Poročilo odgovornost za nesrečo trajekta pripisuje prvemu možu Jadrolinije

Hrvaško ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo je v osnutku poročila o nesreči trajekta Lastovo, v kateri so avgusta umrli trije ljudje, odgovornost pripisalo predsedniku uprave Jadrolinije Davidu Sopti. Ministrstvo pristnosti ugotovitev, ki so jih mediji objavili v torek, ni potrdilo, pomorščaki pa pričakujejo razrešitev Sopte.

Tričlanska ekipa ministrstva, ki je pripravila osnutek poročila, je ugotovila, da predsednik uprave hrvaškega državnega podjetja Jadrolinija ni vzpostavil sistema varnega upravljanja (ISM), kot zahtevajo predpisi. Za sistem naj bi bil v celoti odgovoren predsednik uprave, ki da ga te odgovornosti ne morejo razbremeniti napake drugih.

Glede na navedbe iz poročila je prav on v celoti odgovoren tudi za sistem vzdrževanja vseh ladij družbe, vključno s trajektom Lastovo. Uvedbo prekrškovnega postopka proti njemu so zato predlagali tako v zvezi z vzdrževanjem ladje kot v zvezi z vzpostavitvijo sistema ISM.

V poročilu piše še, da je odgovornost nižjega vodstva mogoče obravnavati »le segmentno«, odgovornosti članov posadke v zvezi z nesrečo pa niso ugotovili.

Tudi Hrvaški register ladij (HRB) naj pregledov ladij in preverjanj sistema ISM ne bi opravljal v skladu z vsemi pravili in v primeru Jadrolinije bi bilo glede na ugotovitve poročila treba opraviti dodaten pregled ladij in postopek preverjanja.

Hrvaško ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo avtentičnosti osnutka poročila po poročanju hrvaške tiskovne agencija Hina v torek ni potrdilo. Pojasnili pa so, da izvajajo neodvisno preiskavo nesreče in da bodo javnost seznanili z rezultati, ko jo zaključijo.

Pričakujejo razrešitev Sopte

V sindikatu pomorščakov Jadrolinije so medtem za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v torek dejali, da so pričakovali takšen rezultat preiskave in da niso presenečeni. Obenem od pristojnega ministra Olega Butkovića pričakujejo, da bo kmalu razrešil Sopto z mesta predsednika uprave.

V sindikatu hrvaških pomorščakov pa so poudarili, da sistem varnega upravljanja dejansko ne obstaja. Po njihovih besedah je vse prepuščeno improvizacijam, kar da se v resni pomorski družbi ne bi smelo dogajati.