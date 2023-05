Nove analize DNK v primeru Kamenik niso pokazale nič novega

Kristijan Kamenik, ki mu obtožnica očita, da je sodeloval pri umoru štirih ljudi, Štefana in Frančiške Poharc ter Helene in Viktorije Krošlin, ki so vsi umrli zaradi strelov iz samokresa kalibra 7,65 milimetra marca 1997 v Tekačevem pri Rogaški Slatini, je včeraj spet sedel na zatožno klop celjskega sodišča.

A ne za dolgo, saj je bila obravnava zelo hitro končana, potem ko je predsednica senata Alenka Jazbinšek Žgank predstavila izvedensko mnenje Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slednji je opravil še zadnjo analizo DNK na nekaterih materialnih dokazih, kar je zahtevalo tožilstvo. A slednje je ostalo praznih rok, saj Kamenikovih sledi niso našli na nobeni od treh analiziranih stvari.

Po tem, ko so bili športni copati, ki so bili za tožilstvo dolgo ključni dokaz, izločeni iz sodnega, so zdaj analizirali še sledi na tulcu, ki je bil najden ob truplu ene od pokojnih, lisice, ki jih je pokojnemu Poharcu nadel storilec, preden ga je ustrelil v glavo, analizirali pa so menda še cigaretne ogorke, prav tako najdene na kraju. A slednjih, kot je razkrila Kamenikova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar, sploh ni bilo več v kuverti, v kateri naj bi bili shranjeni.

»Zelo verjetno so jih že prevečkrat analizirali in jih zato sploh ni več. Prav tako ni bilo mogoče izolirati nobenih sledi na lisicah, na tulcu pa so bile najdene zgolj sledi, ki so pripadale pokojni,« je povedala Kincl Mlakarjeva. Kot je še dejala, to vse kaže na to, kar obramba zatrjuje že ves čas, in sicer da Kameniku ni mogoče očitati, da je bil kakorkoli povezan s tem dejanjem, saj trenutno v spisu ni nobenih, ne materialnih ne personalnih dokazov proti njemu.

Tožilstvo vztraja

Spomnimo, da so Frančiška Poharc ter njuni podnajemnici Helena in Viktorija Krošlin umrle takoj, zaradi neposrednega strela v glavo. Gospodarja Štefana Poharca pa so storilci, ves čas se ugiba o tem, da naj bi bili v Tekačevem vsaj trije, čeprav je tožilstvo obtožnico vložilo zgolj proti Kameniku, najprej vklenili, ga odvlekli do bližnjega kozolca, tam pa ga najprej ustrelili v nogo in zatem še v glavo. Vse se je dogajalo v mraku, zato tudi sosedje menda niso videli nič sumljivega.

Kristijan Kamenik na celjskem sodišču. FOTO: Mojca Marot

Slišali in videli so le avtomobilske luči, nekaj prič pa se je na sodišču razgovorilo tudi o tem, da so Poharčevi posedovali nasade jabolk in na tone jabolk tudi prodali na Hrvaško. Z njimi sta menda Poharčeva veliko zaslužila, da je preskrbljen do konca življenja in da ima veliko denarja, se je Poharc, kot so trdili, v javnosti večkrat hvalil tudi sam. A v preiskavi na kraju dejanja je bilo menda storjenih veliko napak, nekatere sledi na kraju niso bile niti ustrezno zavarovane. Pa vendar so kriminalisti že kmalu po dejanju osumili umora v sostorilstvu Konjičana Kristijana Kamenika, ki pa krivde nikoli ni priznal.

A preiskovalci so na kraju našli sledi domnevno njegovih športnih copat, ki so mu jih v eni od hišnih preiskav tudi zasegli. Prav ti športni copati so bili dolgo ključni dokaz v rokah tožilstva, po več pritožbah pa so jih višji sodniki izločili iz spisa. Tožilstvo je zahtevalo, da se še enkrat, četudi po 25 letih, pregledajo sledi na vseh zbranih dokazih, najdenih na kraju dejanja izpred 25 let. Misleč, da jim bo morda v pomoč napredna tehnologija.

Mimogrede, slednja se je enkrat že izkazala, saj so po ponovnem preverjanju sledi DNK, ki so jih našli na odvrženi maskirni kapi na kraju zločina, identificirali še enega osumljenca. Gre za hrvaškega državljana, proti kateremu je tožilstvo novembra lani vložilo zahtevo za preiskavo. A sodišče o njej do danes še ni odločilo.

Kljub temu da je Kincl Mlakarjeva prepričana, da proti Kameniku ni niti enega dokaza, da bi ga lahko obtožili sodelovanja pri okrutnem zločinu, pa tožilstvo za zdaj vztraja pri obtožnici. In pri zaslišanju še dveh prič, ki bosta na sodišče vabljeni junija. »Res je, da analiza ni postregla z ničimer novim. Dejstvo je tudi, da je od dejanja minilo že 25 let in da je čas naredil svoje. Prav pa je, da zadeva dobi sodni epilog. Zato tudi vztrajamo pri zaslišanju še dveh prič,« pa je včeraj, ob odhodu s sodišča, dejal tožilec Gorazd Kacijančič. Sojenje se bo tako nadaljevalo 21. junija.